Naturschauspiel: Naturerlebnisse unter dem Warscheneck

02.10.2017, 19:33 Uhr

Die Wurzeralm unter den Gipfeln des Warscheneck erfreut sich größer Beliebtheit, zählt sie doch zu den landschaftlich schönsten und artenreichsten Wanderzielen Österreichs.

SPITAL AM PYHRN. Am Samstag, 14. Oktober 2017, präsentiert die Wanderführerin Martha Rieß ein besonders farbenfroh inszeniertes "Naturschauspiel": gelbe Lärchen, bunte Blätter, klare Luft und die ersten Schneefelder auf den hohen Gipfeln ringsherum. Die familienfreundliche, rund dreistündige Wanderung führt durch das älteste Almgebiet der Region mit seinen Moorgebieten, Bächen und Wäldern zum idyllisch gelegenen Brunnsteiner See.Treffpunkt ist um 8:40 Uhr an der Talstation der Wurzeralm-Standseilbahn. Für Pyhrn-Priel-Card Inhaber sind die Auffahrt mit der Standseilbahn sowie die Führung kostenlos.Weitere Infos und Anmeldung auf www.naturschauspiel.at - Stichwort: Bergparadies WarscheneckFotos: Martha Rieß