OBERKRAINERKONZERT „Komm mit mir nach Oberkrain“

Kurt und seine Oberkrainer kommen ins A1 Landhotel Schiklberg nach Kremsmünster!



Kurt und seine Oberkrainer präsentieren Ihnen eine Auswahl der schönsten Lieder von Slavko Avsenik und seinen Oberkrainern. ( Auf der Autobahn - Der Wind bringt dir mein Lied - Im Tangoschritt und noch viel mehr )



Durch den Abend führt Fritz Freudentaler mit viel Witz und Humor.



Samstag 21. Oktober ab 19 Uhr 30



Eintrittskarten erhalten Sie:Landhotel Schicklberg Tel.: 07583/5500 - Roland Schrottsberger Tel.: 0680/2015044 und in der Trafik Adolf Schrottsberger in Timelkam Tel.: 0676/4287260 so wie an der Abendkasse. Kartenpreis: €16