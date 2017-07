Oö. Landesgartenschau Kremsmünster: Gartenspaziergang wurde zur Fanwanderung

15.07.2017, 15:58 Uhr

Knapp 100 interessierte Fans hefteten sich beim zweiten Spaziergang durch die blühenden Gärten im Stift Kremsmünster an die Fersen des Pflanzenflüsterers Karl Ploberger.

KREMSMÜNSTER. Der Experte griff tief in seinen reichen botanischen Fundus und ließ auf der Wanderung keine Frage unbeantwortet. Das Publikum hing gebannt an den Lippen des Pflanzenlehrers, der Maßnahmen bei Mehltaubefall, gegen Blütenendfäule bei Paradeisern, Gelbfärbung von Gurkenblättern und eine Vielzahl weiterer Tipps parat hatte. Ploberger forderte bei der Gestaltung der eigenen Gärten sowohl das Beachten der Vielfalt bei der Wahl der Pflanzen, als auch das Schaffen von Lebensräumen für bestäubende Insekten. Den Abschluss bildeten Informationen zur Bodenverbesserung und die Verkostung von Wildkräuteraufstrichen im Siedlergarten. Alle, die das Spektakel verpasst haben, bekommen eine letzte Chance. Der Biogärtner kommt noch einmal am 8. September.Fotos: Meidinger