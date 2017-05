Reformations-Kabarett "Luther 2017"

AT

Als eine Veranstaltung der Evang. Tochtergemeinde Windischgarsten im Lutherjahr 2017 findet am Freitag, 19. Mai 2017, um 19.30 Uhr, im Evang. Gemeindezentrum Windischgarsten, Römerweg 7, 4580 Windischgarsten das „Reformations-Kabarett Luther 2.017“ statt.



"Luther 2017" mit von Oliver Hochkofler und Imo Trojan ist ein unterhaltsam-informativer Abend, bei dem die Zuschauer herzhaft lachen können. Immer wertschätzend, gemäß dem Motto der beiden Kabarettisten: „Humor verbindet!“ So ist das Programm auch eine Chance zum Brückenschlag zwischen den Konfessionen.



Der Eintritt beträgt im Vorverkauf EUR 8,- und an der Abendkasse EUR 10,-. Karten sind im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Windischgarsten und im Tourismusbüro erhältlich.