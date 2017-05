Rezeptwettbewerb: Pyhrn-Priel sucht typische Schmankerl der Region

09.05.2017, 09:33 Uhr

Bauernkrapfen, Buchteln, ein Fisch- oder ein Wildgericht: Was ist typisch für die Region Pyhrn-Priel?

Rezept-Wettbewerb

PYHRN-PRIEL (wey). Was für das Innviertel die Knödel und für Wien die Sachertorte, ist für Pyhrn-Priel ... – Ja, was eigentlich? Welches ist das typische Gericht, das man mit der Region in Verbindung bringt? Gemeinsam mit der BezirksRundschau macht sich der Tourismusverband Pyhrn-Priel auf die Suche danach.So richtig los geht's mit dem Rezept-Wettbewerb erst im Spätsommer, aber schon jetzt sind die BezirksRundschau-Leser dazu eingeladen, ihre Rezeptschätze aus dem Küchenkastl hervorzukramen und Ausschau nach den persönlichen Favoriten zu halten. Gesucht werden einerseits eine regionaltypische Hauptspeise und andererseits ein Dessert beziehungsweise eine Mehlspeise, die im Süden Oberösterreichs Tradition haben. Jeder kann mitmachen. Aus allen Einreichungen wählt eine Jury schließlich die besten Gerichte aus. Im Rahmen eines Kochevents werden sie der Jury und dem Publikum präsentiert. Die Siegergerichte sollen schlussendlich Einzug in die regionale Gastronomie halten und sich auf der einen oder anderen Speisekarte wiederfinden.