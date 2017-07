Roßleithens Kinderfreunde gingen barfuß in die Ferien

18.07.2017, 14:59 Uhr

Die erste Ferienaktion der Kinderfreunde Roßleithen führte auf den Barfußweg zum Singerskogel in Oberweng.

ROSSLEITHEN, SPITAL. Obfrau Gabi Dittersdorfer: „Wir bieten diese Ferienaktion fast jedes Jahr an, denn der Barfußweg erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. Am großen Spielplatz sorgen wir für eine gesunde Jause und zum Abschluss bekommen alle ein Eis. Vielen Dank der Familie Kreutzhuber und meinem Betreuerteam für die Unterstützung!"Die nächste Ferienaktion der Kinderfreunde findet am 24. August, um 10 Uhr, im Gemeindeamtssaal Roßleithen statt. Dann werden alle Teilnehmer wieder schöne Körbe flechten.Fotos: Kinderfreunde Roßleithen