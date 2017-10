Sara Zaccarelli „Nu Band“ Fr. 3.November.2017, 20 30 Uhr Schloss Mühlgub Kellerclub Red Rooster

Sara Zaccarelli präsentiert ihr 2017 neu gegründetes Projekt.Dar Bogen spannt sich vom traditionellen Blues und Spirituals über R´n´B zu moderneren Soul und Funk-Rhythmen, gespickt mit Hip Hop und Afrobeats.Die Presse kommentiert: „a NuSoul that, literally, amazes.”Sara besticht nicht nur durch ihre unverwechselbare kräftige und zugleich bluesige Stimme und ihre wunderbare Bühnenpräsenz, sie schreibt den Großteil der Songs selbst und bezieht auch Stellung zu aktuellen Entwicklungen wie Meinungsfreiheit, Gewalt gegen Frauen, Solidarität und Nächstenliebe.

Weiters im Programm der brandaktuelle noch unveröffentlichte Song "I don't know why”, eine Komposition der neuen Band - “NuSoul” vom Feinsten !Das Programm runden sorgfältig ausgewählte Covers (u.a. You Can Leave Your Hat On, Love the one you´re with) ab, die jedoch meist neu arrangiert überraschen werden, wie z.B Aldos sensationelle Version von Gloria Gaynor's "I will survive" – statt Disco Sound, Gänsehaut pur.Auf Italiens Fetival-Bühnen längst etabliert (Malcesine Blues Festival, The Sound Tracks Jazz and Blues Festival - Mailand, Aglientu Summer Festival - Sardinien)gelingt nun zunehmend der “Sprung” auf internationales Terrain wie der Schweiz (Magic Blues - Vallemaggia) oder der Karibik (Soul Beaches - Aruba).Dank der Unterstützung von Giancarlo Trenti's "Slang Music” ist nun endlich ihr erstes Album in den Startlöchern.Wir freuen uns und sind auch ein wenig Stolz, dass wir sie nach ihrem großartigen Auftritt 2016 erneut in Red Rooster präsentieren können.Sara Zaccarelli - lead voice, guitar, loopAldo Betto - electric guitarManuel Goretti - Keyboards, back vocalsAndrea Taravelli - moog, bass, back vocalsYoussef Ait Bouazza - drums, back vocalsVVK 19€ AK 21€www.kultur-schloss.ate-mail: info@kultur-schloss.atTel. Nr.0664 485 43 78