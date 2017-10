Tage des offenen Ateliers in Hinterstoder

Zu sehen sind neue Skulpturen von JO KURAU, Radierungen von MONIK und interessante Werke von HUDA.wurde in Aleppo/Syrien geboren, hat dort auch ihr Studium absolviert und ist dann nach Österrich geflohen.„Energiefresser“ Skulptur aus Metallstäben und Blechen,schwarz lackiert und Blattgold, sowie Glühlampen 1000 Watt, 500 Watt und 300 Watt.Höhe 2,20 m

"Ich beschäftige mich in letzter Zeit mehr mit Skulpturen für den Freiraum. Alle in der Größenordnung von ca. 2,20 – 2,40m. Die Metall- Skulpturen sind bunt lackiert , um Farbe in die grüne Landschaft zu bringen. Da ich im Stodertal lebe gestalte ich auch immer wieder Skulpturen aus Holz, ebenfalls in der Größe von 2,20 – 2,40m". Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Malerei Öl auf Leinen in den Farben rot, gelb und blau. Bei den Gemälden handelt es sich um Bewegung des menschlichen Körpers (Tanz) und auch um die Einbindung des menschlichen Körpers in die Landschaft. Radierungen in diversen Größen sind ebenfalls in meinem Programm", so Jo Kurau.