Tage des offenen Ateliers in Steinbach

, Weyer Gasse 9 , 4594 Steinbach an der Steyr AT

Galerie am Färberbach , Weyer Gasse 9 , 4594 Steinbach an der Steyr AT

In der Galerie am Färberbach, Steinbach an der Steyr trifft unter dem Motto: „Bei uns und anderswo“ am Sonntag, 22. Oktober 2017, 10 – 18 Uhr., afrikanisches Kunsthandwerk abstrakte Kunst,



Zu sehen gibt’s: großflächige Malereien von Christine Dörfel und zahlreiche Exponate afrikanischen Kunsthandwerks. Außerdem können die Besucher live beim Malen dabei sein.



Die Ausstellung kann auch am Donnerstag, 26. Oktober 2017, ganztägig im Rahmen der "Steinbacher Schmankerlraos" und von Freitag, 27. Oktober bis Sonntag 29. Oktober 2017, jeweils von 13 – 18 Uhr, besichtigt werden.