Talk im Cafe "Gespenst Europa"

Thema: "Gespenst Europa" – Zwischen Bürokratie, Konzerninteressen und den Lebensperspektiven von 750 Millionen.Oliver Röpke, der Leiter des Europabüros des ÖGB in Brüssel wird im Gespräch mit Heinz Andlinger versuchen, einen Weg zu skizzieren, der die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Gerade in Zeiten vor der Wahl geistert Europa wie ein Gespenst durch die vielen Diskussionen und Konfrontationen. Und es stimmt wohl: unsere Haltung zu Europa, bzw. zur Europäischen Union ist ein entscheidender Punkt nicht nur in der aktuellen österreichischen Wahlauseinandersetzeung.Während die Einen mehr Europa bis hin zu einer Republik nach amerikanischem Vorbild wollen, würden andere die EU am liebsten ganz abschaffen.Den schwierigen Weg zwischen Konzerninteressen, einer mächtigen Bürokratie und den Lebensinteressen der Menschen auf unserem Kontinent zu finden, ist nicht einfach.