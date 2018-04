Textile Unikate von Martina Geiseder im Theater Kirchdorf

26.04.2018, 08:36 Uhr

Martina Geiseder entwirft und verarbeitet aus neuen und/oder gebrauchten Textilien unverwechselbare Einzelstücke für Damen, Herren und Kinder.

KIRCHDORF (wey). "Anreiz und Inspiration ist stets das Material, jedoch verfremde ich dieses auch durch Färben, Walken, Filzen etc. So entstehen interessante Stoffkompositionen aus alt und neu, modern und traditionell", sagt die Kirchdorfer Künstlerin. Ihre Unikate sind am 11. Mai, 10 bis 18 Uhr, und am 12. Mai, 10 bis 14 Uhr, im Theater Kirchdorf ausgestellt.Fotos: Jack Haijes