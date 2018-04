Time for wine: Kulinarischer Abend in den Berufsbildenden Schulen Kirchdorf

22.04.2018, 16:00 Uhr

„Time for Wine“ wählten die Schülerinnen des 3. Jahrganges der HLW Kirchdorf/Krems als Motto für ihr Projekt im Unterrichtsgegenstand Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement.

KIRCHDORF. Hier werden die Schüler vorbereitet für Veranstaltungsmanagement, Planung, Organisation und Durchführung, Küche und Service, Gästebetreuung, Moderation, Gesang, Musik. Viele Bereiche, die in einem Kulinarischen Abend einen Höhepunkt finden.Für „Time for Wine“ halfen die Schülerinnen dem Projektpartner Johann Ebinger bei der Weinlese in Poysdorf und kreierten für den Weinviertler DAC ein Etikett. Für Mitte April wurde der Präsentationsabend geplant. In Arbeitsgruppen, die sich immer wieder austauschten, ging es um Themen wie einheitliches Design von den Einladungen bis zu den Speisekärtchen, Rezepte für den Abend, Wissenswertes zum Thema Wein und Ablauf. Die Schülerinnen kreierten eigene Polo-Shirts für den Abend, auf dem das Weinetikett und das Motto des Abends zum Ausdruck kamen.

Kulinarischer Abend

Nach abwechslungsreichen Präsentationen rund um dieses Thema wurden die Gäste zu Tischen gebeten. Auf die Gäste wartete ein köstliches Buffet, das die Schülerinnen vorbereiteten. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Kinder in der Schule so viel fürs Leben lernen“, so der Tenor der Eltern.Fotos: BBS/Haijes