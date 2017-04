Volksmusikabend: "Klingendes Oberösterreich"

26.04.2017, 10:03 Uhr

Volksmusik im Freizeitpark Micheldorf

MICHELDORF (sta). Im Freizeitpark Micheldorf findet am 6. Mai 2017 (20 Uhr) ein Volksmusikabend statt. Mit dabei sind der Rainbacher Dreigesang, die KufHaus-Musi, die Kremsursprung-Musi und die Atzelsdorfer Sunnseitnmusi. Durch das Programm führt Karla Kastenhuber.Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 12 Euro. Karten gibt es auf der Gemeinde Micheldorf, in der Trafik Gösweiner in Micheldorf, bei Schuhe Hochhauser in Kirchdorf oder unter der Tel.Nr.: 0664/5003701.