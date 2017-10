Wiener Sängerknaben gastieren in Freistadt

09.10.2017, 13:06 Uhr

Worauf dürfen sich die Besucher programmatisch freuen? Passend zur beginnenden Adventzeit finden sich „Jesu bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach ebenso auf dem Programm wie das berühmte „Halleluja“ aus dem Messias von Georg Friedrich Händel.Karten sind bei Ö-Ticket (www.oeticket.com), in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich, bei Ruefa am Hauptplatz von Freistadt und in der Trafik in der Waaggasse erhältlich. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 9. Oktober.