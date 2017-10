Windischgarsten feierte Mostbauernsonntag

06.10.2017, 13:54 Uhr

Am 1. Oktober fand in Windischgarsten erneut der Mostbauernsonntag statt. Trotz des bescheidenen Herbstwetters ließen es sich viele nicht nehmen, die goldene Jahreszeit bei traditionellen Klängen und regionalen Schmankerln willkommen zu heißen.

WINDISCHGARSTEN. Gastronomen und Bäuerinnen boten würziges Bauernbrot, erlesene Obstsäfte, ausgewählte Käsespezialitäten und regionale Produkte wie Saibling und Krapfen zum Verkosten und Kaufen an. Herbstliches Brauchtum und Einblick in bäuerliche Traditionen vermittelte die Landjugend Windischgarsten beim Mostpressen und Getreide dreschen. Dabei konnte man das ein oder andere Glas auch gleich selbst probieren. Ganztags warteten Oldtimer-Traktoren, Handarbeiten, ausgewählte Trachten und Produkte regionaler Gewerbetreibender auf die Besucher.Einen Höhepunkt des Mostbauernsonntags stellte traditionell die Segnung von Speis, Trank und der Erntekrone am Hauptplatz mit Bürgermeister Norbert Vögerl und Pfarrer Gerhard Maria Wagner dar. Als einer der vielen schön dekorierten Stände wurde der Stand des Singkreises Windischgarsten prämiert. Den jungen Besuchern bot der Streichelzoo mit Kleintieren besondere Freude.Fotos: regionalinfo24.at, Feichtl