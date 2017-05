Die besten Rot-Kreuz-Sanitäter starten in Kremsmünster zum Wettbewerb

08.05.2017, 11:01 Uhr

80 Rettungsprofis aus ganz Österreich beweisen am 20. Mai an sechs Stationen ihr Können.

KREMSMÜNSTER. Ganz im Zeichen des Österreichischen Sanitätshilfebewerbes des Roten Kreuzes (in Bronze, Silber und Gold) steht am Samstag, 20. Mai, zwischen 9 und 15 Uhr, der Stiftsort. Rund 80 Rettungsprofis werden sich an realitätsnahen Situationen messen. An sechs Stationen werden Szenarien von Einsätzen nachgestellt, die von den Teams unter den kritischen Augen der Bewerter zu meistern sind.„Eine notwendige intensive Vorbereitung im Bereich der Sanitätshilfe kommt schon im Vorfeld unseren Patienten zugute“, sagt der Organisationsleiter des Wettbewerbes Erwin Bergmair. Die korrekte und schonende Versorgung der Patienten bringt selbst die Rettungsprofis des Roten Kreuzes oft an deren Leistungsgrenzen. Übungen und Wettbewerbe sorgen dafür, dass im Notfall rasch und richtig reagiert wird.

Sämtliche Stationen des Wettbewerbes sind frei zugänglich, dürfen aber auf Grund von Bewerbsregeln erst am Wettkampftag bekannt gegeben werden. Interessierte Besucher sind herzlichst willkommen und können an diesem Tag den Bewerbsteilnehmern bei den Stationen über die Schultern schauen. Das Rote Kreuz Kremsmünster würde sich über viele Zuschauer freuen, wenn rund 300 Sanitätskräfte, Helfer und Bewerter den Ort bevölkern.Derzeit betreut das Rote Kreuz Kremsmünster mit 190 ehrenamtlichen Mitarbeitern die unterschiedlichen soziale Bereiche. Ein engagiertes Team rund um Ortsstellenleiter Gerald Zwicklhuber und dem Dienstführenden Erwin Bergmair koordiniert Rettungsdienst, Sozialmarkt Tassilo, Besuchsdienste und Vieles mehr.