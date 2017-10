Eltern-aktiv-Vortrag über die Hintergründe der "Trotzphase"

Was „Nein sagen“ und „Grenzen geben“ für Eltern schwierig macht und die Bedeutung der Autonomieentwicklung für die Persönlichkeit des Kindes.

MICHELDORF. In seinem Drang sich zu entwickeln, gerät das Kind ständig in Konflikt mit den Bedürfnissen anderer. Dies löst intensive Gefühle im Kind und dessen Mitmenschen aus.

Die Angst zu streng zu sein, schlechtes Gewissen und „unangenehme“ Gefühle bringen Eltern oft in Not.

Kinder brauchen unsere Hilfe, damit sie die ihnen noch unbekannten Gefühle, Emotionen und Kräfte verstehen lernen und um ihre soziale und emotionale Kompetenz zu entwickeln.



Leitung: Bettina Lindorfer (Integrale Therapie)

Zeit: Dienstag, 7.11.2017, 19 bis 21.30 Uhr

Ort: EKiZ Micheldorf

Elternbildungsgutscheine einlösbar