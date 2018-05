Mein Kind hat Würmer! Aufpassen in der Sandkastenzeit

03.05.2018, 18:35 Uhr

Schnell handeln ist angesagt

Gefahr Bandwurm

Ein Wurmbefall heißt nicht automatisch mangelnde Körperhygiene. Allerdings sollte man in diesem Fall ganz besonders darauf achten, um nicht weitere Familienmitglieder anzustecken. Denn die kleinen, ca. eineinhalb bis zwei Zentimeter langen, weißen Madenwürmer legen vorwiegend nachts ihre Eier im After ab. Weil sich die Kinder wegen des damit verbundenen starken Juckreizes am Po kratzen, bleiben die winzig kleinen Wurmeier unter den Fingernägeln hängen. Ohne sich gründlich die Hände zu waschen, gelangen die Eier bei Handkontakt schlussendlich über den Mund in den Darm und entwickeln sich dort innerhalb weniger Stunden zu ausgewachsenen Würmern.Sind noch keine Würmer im Stuhl sichtbar, klagt das Kind jedoch über einen juckenden Po,sollten Sie das mit ihrem Kinderarzt besprechen und mit einer Stuhluntersuchung aufWurmeier Klärung herbeiführen. „Sollte das nicht helfen, empfehlen wir am Morgen, nochbevor das Kind auf der Toilette war, ein Stück Tesafilm über den After zu kleben und vorsichtig wieder abzuziehen“, erklärt Primar Gerhard Pöppl, Leiter der Abteilung für Kinder und Jugendliche sowie hygienebeauftragter Arzt am LKH Kirchdorf. „Unter dem Mikroskop sieht man, ob Wurmeier vorhanden sind. Mit der richtigen Medizin lassen sich die Würmer dann schnell in den Griff kriegen, sie sterben durch die Behandlung und werden ausgeschieden.“Oft reicht eine einmalige Gabe der Arznei, sicherheitshalber muss sie nach zwei Wochenwiederholt werden. Am besten behandelt man die ganze Familie und gibt auch in derKinderbetreuung Bescheid. Um einer erneuten Infektion, die ja meist innerhalb der Familie erfolgt, vorzubeugen gibt es ein paar einfache Regeln. Eine gewisse Händehygiene mit regelmäßigem Händewaschen und kurzen Fingernägeln ist selbstverständlich. Bettwäsche nicht aufschütteln und zusammen mit der Unterwäsche unbedingt bei heißen 90 ° waschen. Den Fußboden nicht kehren, sondern feucht aufwischen.Die Ansteckungsgefahr für die weit gefährlicheren Artgenossen, den Bandwürmern lauerneher in der Natur. Hier besteht das Risiko, dass man Eier oder Zwischenstadien des Wurms aufnimmt – zum Beispiel beim Katzen-, Hunde- oder Fuchsbandwurm. Deshalb müssen Hunde und Katzen regelmäßig entwurmt werden. Über ungewaschene Waldfrüchte kann man sich in seltenen Fällen mit dem Fuchsbandwurm infizieren. Auch mit dem Schweine- und Fischbandwurm können sich Menschen infizieren. Er lauert in rohem Fleisch. Durch regelmäßige Fleischbeschau sind solche Infektionen aber heutzutage schon sehr selten geworden. „Im Gegensatz zu den vergleichsweise harmlosen Madenwürmern machen Bandwürmer größere Beschwerden, wie etwa starke Bauchschmerzen oder eine große Zyste der Leber“, erklärt Gerhard Pöppl. „Einen Befall bemerkt man, indem man Glieder des Bandwurms im Stuhlgang findet. Eine sichere Diagnose liefern Laboruntersuchungen des Stuhls auf Wurmeier. Die Heilungschancen sind (trotz einer unter Umständen notwendigen Operation) meist sehr gut. Ein Arztbesuch ist bei Wurmbefall in jedem Fall Pflicht“, so der Kirchdorfer Experte.