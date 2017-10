Venencheck für gesunde und schöne Beine

Informieren Sie sich zum Thema am Montag, 09.10.2017 beim Vortrag von Dr. Ansgar Krebber „Venengesundheit – aktuelle Therapieoptionen und Vorsorge“ um 19 Uhr im Nationalpark-Zentrum Molln Raum Gaisberg, 1. Stock.

Beim Thema Venen denken die meisten zuallererst an Besenreiser und Krampfadern. Erkrankungen der Venen können aber nicht nur ästhetisch störend sein, sondern die Gesundheit stark beeinträchtigen. Da heutzutage Tätigkeiten vermehrt im Sitzen oder Stehen verrichtet werden, Übergewicht häufiger und regelmäßige Bewegung seltener werden, ist unser Venensystem oft besonders belastet. Umso wichtiger ist es deshalb, die persönliche Venengesundheit und mögliche Risikofaktoren besser einschätzen zu können, denn Venen-Probleme lassen sich oft vermeiden, wenn sie rechtzeitig erkannt werden.Hier können Sie auch gerne mit Dr. Krebber persönlich sprechen und Fragen stellen.

Am 17. 10.- 20. 10. findet in der Nationalpark-Apotheke Molln eine kostenlose Venen-Messaktion statt, in der Ihr Venendurchfluss völlig schmerzlos gemessen wird. Anschließend erhalten Sie einen Venenpass mit den gemessenen Werten.Teilnehmen sollten an dieser Aktion besonders Männer und Frauen, die schon jetzt an typischen Alarm-Symptomen wie geschwollenen Füßen, Knöcheln oder Beinen, bleischweren Beinen, kribbeln, ziehenden und stechenden Schmerzen oderKrampfadern leiden, oder aber speziellen Belastungsfaktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht, Alkohol und Nikotin übermäßiger Hitzeeinwirkung oder Schwangerschaft ausgesetzt sind. Oft kann durch eine Kompressionstherapie bereits deutliche Abhilfe geschaffen werden. Kompressionstherapie mitHilfe von Stützstrümpfen wird von Krankenkassen bezahlt. Die Nationalpark-Apotheke verrechnet direkt mit fast allen Krankenkassen. Lassen Sie sich daher in Ihrer Nationalpark-Apotheke fachkundig beraten.Um Ihre Wartezeit möglichst kurz zu halten, bitten wir um vorherige Anmeldung. Tel: 07584/40034 oder bestellung@nationalparkapo.at.