08.05.2017, 08:44 Uhr

Jubiläumskonzerte von "pro cantare" im Nationalpark Zentrum Molln

MOLLN (sta). Der Steyrtaler Chor "pro cantare“ unter der Leitung von Willi Englstorfer sangen am 5. und 6. Mai 2017 im Nationalpark Zentrum Molln 30 Jahre Willi Chor.Von Klassik – „Ave Maria“ oder Mendelssohns „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ – über Fendrichs Bergwerk, „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern und internationale Hits wie „Amazing Grace“, „El condor pasa“ oder „You Raise Me Up“ bis hin zu Klassikern der echten Volksmusik wie „Mölltalleitn“ oder „In die Berg“. Mit dabei war Sopranistin Sandra Mayer aus Rauris, die am Mozarteum studiert, Anita Obwegs aus Südtirol, die mit ihrer schrägen Volksmusik und ihrem Akkordeonspiel begeisterde, die Familienmusik Kerbl, Christian Hatzenbichler (Klavier) und Fabia Eisschiel (Violine).Fotos: Haijes