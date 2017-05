Arbeit ist das beste Rezept gegen Armut

02.05.2017, 09:49 Uhr

Im Bezirk Kirchdorf sind 1.210 Menschen arbeitslos

KIRCHDORF (sta). Zum Tag der Arbeitslosen am 30. April gibt es von der Volkshilfe in ganz Oberösterreich eine große Portion Erdäpfelsuppe und Solidarität. 40.000 Menschen sind aktuell in Oberösterreich arbeitslos gemeldet. Arbeitslosigkeit kann jeden und jede treffen.Zumindest 40.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher werden am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, kaum etwas zu feiern haben – sie haben derzeit keinen Job. In Österreich sind aktuell 430.000 Menschen als arbeitslos gemeldet oder in Schulung. „Arbeitslosigkeit bedeutet ausgegrenzt sein, nicht teilhaben können am gesellschaftlichen Leben“, sagt Volkshilfe-Landesvorsitzender Dr. Michael Schodermayr.Rund um den Tag der Arbeitslosen am 30. April schenkt die Volkshilfe in ganz Oberösterreich kostenlos Erdäpfelsuppe aus. Mit dieser Aktion und einem bewusst einfachen Gericht erklärt sich die Volkshilfe solidarisch mit arbeitslosen Menschen. „Arbeitslosigkeit kann jeden treffen, unser aller Solidarität ist gefragt“, erklärt Schodermayr. Die Volkshilfe bietet zahlreiche Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme für arbeitslose Menschen an.

In Kirchdorf sind laut AMS-Statistik vom März 1.210 Menschen arbeitslos gemeldet. „Wenn alleine durch die Digitalisierung mittelfristig rund 360.000 Jobs gefährdet sind, steigt vor allem der Druck auf jene mit geringer Ausbildung. Daher ist es so wichtig, dass sich die Volkshilfe für eine gerechte Verteilung von Arbeit und Einkommen einsetzt und Betroffenen Beschäftigung und Qualifizierung vermittelt“, sagt Johann Reindl-Schwaighofer, Volkshilfe-Vorsitzender Wels-Kirchdorf.