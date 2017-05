Dritter Platz für Samuel Haijes bei Redewettbewerb "neues Sprachrohr"

12.05.2017, 18:51 Uhr

Neues Sprachrohr“ nennt sich eine Sparte des Redewettbewerbes, an dem Schüler aller Schulen ab dem 9. Schuljahr teilnehmen können.

KIRCHDORF. Samuel Haijes, Maturant an den Berufsbildenden Schulen Kirchdorf, dichtete eine Ballade über einen Manager, der aufgrund von Spiel- und Alkoholsucht alles verloren hat. Beim Landesjugendwettbewerb in Linz trug er dieses Lied vor, wobei er sich selbst auf der Gitarre begleitete. „Gebts ma do a zweite Chance, dann hob i a Zukunftschance, weg von großer Ignoranz, mehr Respekt und Akzeptanz“, sang er und appellierte im Refrain: „Wir san olle gleich, nur ned olle geldreich. Zagts do mehr Respekt, des bringt dann a an Effekt“.

Er erreichte mit dieser Darbietung den dritten Platz, der mit Büchergutscheinen im Wert von 100 Euro belohnt wurde. Deutschlehrer Ambros Gruber, der den Redewettbewerb für die Berufsbildenden Schulen Kirchdorf koordiniert, ist voll des Lobes über Samuel, der in den Vorjahren schon in den anderen Kategorien „klassische Rede“ sowie „Spontanrede“ angetreten war und einmal sogar zum Bundes-Redewettbewerb fahren durfte: „Solche Wettbewerbe sind genau das Richtige für begabte Schüler, um die Herausforderung zu suchen und mit ihren Talenten zu glänzen.“Fotos: BBS/Haijes