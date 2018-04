Hunderte Trauernde kamen zum Begräbnis von Pfarrer Erich Tischler

22.04.2018, 20:16 Uhr

40 Jahre lang war Erich Tischler Pfarrer von Spital am Pyhrn, dann übersiedelte er ins Stift Mattsee.

SPITALPYHRN. Kurz vor Vollendung seines 86. Lebensjahres starb er. Sein Wunsch war, in Spital/Pyhrn begraben zu werden. Hunderte Menschen kamen zur seiner Verabschiedung, die mit der Aussegnung vor der Dreifaltigkeitssäule begann. Den Gottesdienst leitete Bischof Manfred Scheuer, mehr als 20 Priester feierten mit.Bischof Scheuer wies auf seine vielfältigen Begabungen hin, die hier in Spital/Pyhrn zum Ausdruck kamen. Seelsorger, Historiker, Musiker, Sportler, Bauherr. „Sichtbare Zeichen seines Wirkens sind die Gründung des Kindergartens, die Restaurierung der Kirche St. Leonhard und der barocken Pfarrkirche“, so Pfarrer P. Friedrich Höller.

Pfarrgemeinderatsobmann Josef Antensteiner verabschiedete sich in sehr persönlichen Worten vom Verstorbenen. Nach einem festlichen Gottesdienst begleiteten die vielen Menschen Erich Tischler zum Friedhof, wo er im Priestergrab beigesetzt wurde. Angeführt wurde der Zug von der Musikkapelle. Kameraden des Bergrettungsdienstes übernahmen das Tragen des Sarges. Die Verwurzelung bei den Spitalern und deren Dankbarkeit ihm gegenüber kamen bei diesem großen Begräbnis sehr stark zum Ausdruck.Fotos: Jack Haijes