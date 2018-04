Kirchdorfs "One Chair Missing" begeisterten bei Charity-Event

24.04.2018, 14:50 Uhr

war die Bandam Samstag, 21. April 2018 das Highlight beim Benefizkonzert der Löwinnen.Die sieben Musikerinnen und Musiker mit Leadsänger Christian Sperrer präsentierten dabei auch erstmalig neue Songs im schönen Ambiente des Schlosses Neupernstein und begeisterten das Publikum mit ihrem Sound.Ganz im Zeichen der Regionalität wurde auch im Laufe des Abends ein Kunstwerk der Kirchdorferin Margret Stöckler für den guten Zweck verlost.

"Ein herzliches Dankeschön an die Besucher und Sponsoren unseres Charity-Events. Mit dem Erlös können wir wieder Kinder und Familien aus unserem Bezirk unterstützen, die durch schwere Krankheiten und Schicksalsschläge in Not geraten sind.", so Gabriele Wagner, Präsidentin LC Kirchdorf Ambra.