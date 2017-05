Routinier holte sich Sieg beim Bezirksforstwettbewerb

09.05.2017, 11:36 Uhr

Trotz kalter und windiger Wetterbedingungen kamen zahlreiche Besucher und Teilnehmer zum diesjährigen Bezirksforstwettbewerb, nach Steinbach an der Steyr.Den Zuschauern wurde ein spannender Bewerb mit sieben verschiedenen Disziplinen geboten. Um die verschiedenen Stationen bestmöglich absolvieren zu können, zählte nicht nur eine schnelle Zeit. So sind beim Kombinations- und Präzisionsschnitt die Genauigkeit und Geradheit die wichtigsten Kriterien. Beim Kettenwechsel, Durchhacken sowie dem Blochrollen eine genaue und gekonnte Arbeitsweise. Zu den Highlights aus den sieben verschiedenen Disziplinen des Bewerbes zählten die Stationen Fallkerb & Fällschnitt und Entasten.

Über den Sieg des diesjährigen Bezirksforstwettbewerbs Kirchdorf durfte sich Albert Hohenbichler freuen. Platz zwei geht an Herwig Antensteiner und mit Margit Hohenbichler am dritten Platz ergatterten sich die drei Teilnehmer der Landjugend Vorderstoder alle Stockerlplätze.Für den Bezirk Steyr konnte sich Stefan Achathaler vor Hans-Peter Kraus, beide aus der Ortsgruppe Pfarrkirchen-Adlwang, den Sieg holen. Michael Riglthaler aus Ternberg schaffte es mit einer tollen Leistung auf Platz drei.Die fünf bestplatzierten Burschen eines jeden Bezirkes und je eine Dame sind beim Landesforstwettbewerb in Adlwang, am 04. Juni 2017 beim MusiForstFest unter dem Motto „G`sagit & G’spüd“, startberechtigt.Im Festzelt sorgte das Buchbergtrio für gute Stimmung und die Trachten Wichtlstube präsentierte im Zuge der Veranstaltung die neusten Dirndl und Lederhosen.Auch die „Steyrtaler Miniplattler“ zeigten im Laufe des Nachmittags ihr Können und bezauberten mit einem tollen Auftritt.Fotos: Landjungend Kirchdorf