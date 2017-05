Schlierbach setzt "Duftmarke"

02.05.2017, 14:24 Uhr

Zisterzienserstift ziert die Sonderpostmarke "Schlierbacher Käse"

SCHLIERBACH (sta). Im Genusszentrum Stift Schlierbach wurde die neue Sonderpostmarke "Schlierbacher Käse" von der Österreichischen Post AG und dem Philatelistenverein St. Gabriel präsentiert. Die Briefmarke ist mit einer Auflage von 175.000 in der Serie "Klassische Markenzeichen" erschienen und in jedem Postamt in Österreich erhältlich. Bürgermeisterin Katharina Seebacher: "Die Marke trägt den Schlierbacher Käse in die ganze Welt, das steigert auch den Bekanntheitsgrad von Stift und der Gemeinde Schlierbach. Auch das Oberhaupt des Zisterzienserstiftes, Abt Nikolaus zeigte sich erfreut: "Für unser Stift freut es mich sehr, mit der Marke einen neuen Botschafter bekommen zu haben." Friedrich Mitterhumer, Geschäftsführer der Klosterkäserei: "Es ist für uns eine besondere Ehre und Auszeichnung und Auftrag, die Produktion in bewährter Qualität weiterzuführen." In Anspielung auf den Geruch des "Schlierbachers" sorgte Mitterhumer für Schmunzeln: "Mit dieser neuen 'Duftmarke' wird hoffentlich in Zukunft keine Sendung mehr verloren gehen."