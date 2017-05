Sensationeller Vorverkauf der Pyhrn-Priel SaisonCard

04.05.2017, 15:13 Uhr

Mehr Informationen: www.saisoncard.at

Auch bei den Leistungen gibt es wieder Erfreuliches zu berichten. „Erstmals werden zwei kostenlos geführte Wanderungen pro Woche zusätzlich angeboten. Die Modellbahnanlage mit dazugehörigem Eisenbahnmuseum in Spital am Pyhrn kann mit der Pyhrn-Priel SaisonCard zum Nulltarif besichtigt werden. Ebenso erstmals frei: Eine Kirchenführung in der Pfarrkirche Windischgarsten. Auch das Kinderprogramm wurde erweitert. Zudem gibt es Ermäßigungen bei den Konzerten im Lokschuppm Klaus, bei der OÖ Landesgartenschau in Kremsmünster und im Bikecenter Pyhrn-Priel“, so der Projektverantwortliche Jürgen Seebacher vom Tourismusverband Pyhrn-Priel.Noch bis Muttertag, den 14. Mai 2017 ist die Karte zum Aktionspreis von 60 Euro für Erwachsene bzw. 37 Euro für Kinder erhältlich (Normalpreis 65 Euro bzw. 42 Euro). Mit 13. Mai 2017 startet sie in die neue Saison und ist bis 15. Oktober 2017 gültig.Pyhrn-Priel investierte in den vergangenen Monaten auch große Beträge in die Infrastruktur – insbesondere für Mountainbiker. „Aktuell bauen wir einen Singletrail auf der Wurzeralm, der voraussichtlich im Juni eröffnet wird“, so DI Markus Mair, Geschäftsführer der Touristische Freizeiteinrichtungen Pyhrn-Priel GmbH.Die neue Pyhrn-Priel BikeCard bietet das umfassende Angebot für den Biker. Mit ihr ist der Biketransport bei den Bergbahnen Wurbauerkogel, Wurzeralm und Hinterstoder kostenlos. Zudem genießt man alle Leistungen der Pyhrn-Priel SaisonCard bereits mit Beginn 29. April 2017. Die Pyhrn-Priel BikeCard punktet auch mit einem verlängerten Gültigkeitszeitraum bis 29. Oktober 2017.