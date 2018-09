Südtirol-Reise der Mollner Pensionisten

15.09.2018, 14:49 Uhr

Von 27. bis 30. August 2018 war die Ortsgruppe Molln des Pensionistenverbandes auf großer Fahrt in Südtirol.

MOLLN. Bei der Anreise wurde der „lustige Friedhof“ in Kramsach besucht. Dann ging es über den Brennerpass nach Bozen und auf den Ritten. An den weiteren Tagen wurden die Seiser Alm, Kastelruth, die Erdpyramiden, die Gärten von Trautmannsdorf in Meran und die Stadt Bozen besucht. Der Rückweg führte über das Pustertal, Lienz und den Felbertauernpass nach Mittersill, wo das Mittagessen eingenommen wurde. Schließlich ging es über Zell am See, den Wagrainersattel und Radstadt zum Abschluss-Aufenthalt nach Niederöblarn.Der Reiseleiterin Erna Wildauer wurde von allen Teilnehmern Dank für die vorbildliche Organisation und die gelungene Reise ausgesprochen.