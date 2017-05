Tatkräftige Unterstützung für die "Clowndoctors" kommt aus Hinterstoder

09.05.2017, 11:18 Uhr

30.000 Euro Spendenrekord beim „Rote Nasen“-Wochenende von Intersport

HINTERSTODER (sta). Einen Scheck über 30.000 Euro nahm kürzlich Rote Nasen Clown Harald von Mathias Boenke, Geschäftsführer von Intersport Austria entgegen. Mithilfe der großzügigen Spende der Intersport-Kunden bringen die „Rote Nasen Clowndoctors“ Lachen und Lebensfreude in Österreichs Krankenhäuser.Bei einer großen Tagung aller Intersport-Partner in Leogang konnte sich Clowndoctor Harald bei allen Mitarbeitern für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. Mit dem Verkauf der roten Schaumstoff-Nasen für den guten Zweck erzielte Intersport 30.000 Euro Reinerlös beim diesjährigen „Rote Nasen“-Wochenende. Damit wird 1.875 großen und kleinen Patienten ein Besuch der Clowndoctors ermöglicht.Speziell ausgebildete Humorexperten der karitativen Organisation erheitern mit ihrer einzigartigen Mischung aus Empathie und Engagement den Alltag in Österreichs Spitälern. Um das finanziell zu unterstützen, helfen Intersport Mitarbeiter und Kunden während des Faschingswochenendes durch den Kauf einer roten Schaumstoffnase in über 270 Intersport-Shops in ganz Österreich mit. Heuer, im fünften Jahr der Aktion, galt es einmal mehr, möglichst viel Geld zu sammeln. Insgesamt ist über die letzten fünf Jahre so die beachtliche Gesamtspendensumme von 115.000 Euro für die Clowndoctors zusammengekommen.

„Unsere Kunden sind großartige Teamplayer“, sagen Franz Pachleitner, Franz Rettenbacher und Lars Heitmann von Intersport Pachleitner in Kirchdorf und Hinterstoder. „Als ihr verlässlicher und kompetenter Partner für Sport-Ausrüstung ziehen wir mit ihnen gerne auch im Dienst der guten Sache gemeinsam an einem Strang.“