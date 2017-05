Team "Milchbrötchen" von der NMS Wartberg war nicht zu schlagen

04.05.2017, 08:19 Uhr

Kreativität und Technikverständnis zeigten die Teilnehmer bei der ersten Lego League im TIZ Kirchdorf

KIRCHDORF (sta). Erstmals organisierte das TIZ Kirchdorf, gemeinsam mit der KTLA einen "Lego League"-Wettbewerb für die Neuen Mittelschulen im Bezirk Kirchdorf. Dabei ging es darum, dass sich Schüler-Teams mit Lego-Bauteilen beschäftigen, einen Roboter bauen und so in spielerischer Form in die Welt der Technik hineinschnuppern. Gerald Warter, Geschäftsführer vom Technologiezentrum sagt: "Wir möchten damit bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für Robotik und Automatisierungstechnik wecken".Unterstützt von namhaften Unternehmen aus der Region bauten acht Schülerteams intelligente Roboter. Mit Hilfe von KTLA-Schülern wurde getüftelt, gebaut und programmiert. Beim Abschlusswettbewerb traten die Teams gegeneinander an. Dabei mussten die Roboter in vier Durchgängen verschiedene Aufgaben ausführen.Gewinnen konnte die "Lego League" 2017 das Team "Milchbröttchen" von der NMS Wartberg an der Krems. Klassenvorstand Rainer Bauer: "Eigentlich haben wir ohne Erwartungen mitgemacht, freuen uns aber jetzt umso mehr, dass wir gewonnen haben". Die Gewinner dürfen sich über eine Reise ins Legoland nach Deutschland freuen.Platz zwei belegte das Team der Neuen Mitelschule Windischgarsten, gefolgt von der NMS Kirchdorf.Fotos: Staudinger/BRS