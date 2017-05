Tribute to the Beatles

15.05.2017, 10:13 Uhr

Ernie Mendillo, Robert McKenzie, Ziga Stanonik und Gasper Oblak zelebrierten Songs, deren Namen jedem Rockmusikfreund auf der Zunge zergehen. "Hey Jude", "Penny Lane", "Yello Submarine", "Yersterday", "Here Comes the Sun", "Come Together" oder "All You Need is Love" wurden meisterhaft dargeboten.Die Lokschuppm-Jubiläums-Saison wartet aber schon beim nächsten Event am 9. Juni mit einem weiteren Topstar der Musikwelt auf. The one and only Queen of Piano-Boogie and Blues, Anke Angel Prevoo aus den Niederlanden und Ausnahmegitarrist Robert Shumy aus Wien geben ihr Lokschuppm-Debüt.Fotos: Gerhard Mannsberger