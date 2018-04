1. McDaniels Motorama Oldtimer Festival

29.04.2018, 19:48 Uhr

Für kühle Getränke und gutes Essen sorgte das Team von McDaniels.Ein weiteres Highlight stellte das Burger Wettessen dar. Der Gewinner der Challenge, die daraus bestand, in 5 Minuten die meisten Burger zu verschlingen, bekam eine Reise nach London gesponsert.Am Abend wurde der Sieger des Oltimer Festivals gekürt. Jeder Aussteller bekam drei Punkte, die er an das seiner Meinung nach schönste Auto vergeben konnte.Den 1. Platz eroberte Sepp Burgstaller mit einem BMW 3.0 cls aus dem Baujahr 1973. Den zweiten Rang konnte Ralph Kaindl mit seinem Chevrolet Blazer k5 gewinnen. Dritter wurde Alex Weinberger mit seinem VW Käfer type1 1200 aus dem Baujahr 1984.Nach der Siegerehrung sorgten zunächst die Devils unplugged für live Musik. Danach kurbelte DJ Tom Barkley die Stimmung gewaltig an.