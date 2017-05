Abfalltrennen liegt im Trend

02.05.2017, 14:59 Uhr

Es ist erfreulich, dass 95 Prozent der Oberösterreicher mit der Abfallsammlung zufrieden sind. Zwei Drittel der Oberösterreicher sind sogar sehr zufrieden mit der Abfallsammlung. Der Wunsch nach mehr Informationen ist im Bereich Abfallvermeidung, der richtigen Zuordnung von Abfällen und im Hinblick auf die Frage, was mit den Abfällen eigentlich passiert, unter der Bevölkerung groß.

Der Bezirksabfallverband Kirchdorf hat sich zum Ziel gesetzt, die Entsorgungsinfrastruktur einfacher und bequemer zu gestalten und möchte daher mehrere Millionen Euro innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ausbau im Bezirk Kirchdorf investieren. Eine Investition in eine nachhaltige und saubere Zukunft.Der Bezirksabfallverband ist Ansprechpartner für alle Fragen zu Abfallangelegenheiten im Bezirk. Egal ob Abfalltrennung, Abfallvermeidung oder Fragen zu den Altstoffsammelzentren.Anfrage an: office@bav-kirchdorf.at oder unter 07582 51320!