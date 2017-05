ACHTUNG GEWINNSPIEL: "Mama mir ist fad" gilt nicht

02.05.2017, 14:30 Uhr

Ferienprogramm: Von 12. bis 14. Juli 2017 findet in Kirchdorf die vierte Talentewoche statt.

Wie entsteht eine Zeitung?

KIRCHDORF (sta). "Basteln, Staunen und Forschen" – das können Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahre im Technologiezentrum (TIZ) Kirchdorf. Dabei werden sie in sieben verschiedene Technikbereiche hineinschnuppern. In den Workshops zu den Themen Metall- oder Holzbearbeitung, Roboterprogrammierung, 3D-Druck, kreative Glasgestaltung und Mediengestaltung können sie ihre Talente erproben. Heuer gibt es das erste Mal einen Kurs unter dem Motto "Powerkids – Energie der Zukunft". Man erlebt dabei, wie man aus der Natur Energie gewinnen kann und lernt das Prinzip von einem Biomasse- und einem Wasserkraftwerk, sowie die Funktionsweise einer Photovoltaikanlage kennen.TIZ-Geschäftsführer Gerald Warter: "Die Talentewoche soll Kindern einen anregenden Einblick in die Welt der Wissenschaft und verschiedene Technikbereiche vermitteln. Im Mittelpunkt stehen aber Ausprobieren und das Selbsterfahren mit allen Sinnen."Auch die BezirksRundschau ist bei der Talentewoche dabei. In der Redaktion werden die Kids aktiv an einer Ausgabe mitarbeiten.Mit einem Handy Teile einscannen und mit einem 3D-Drucker nachbauen können die Nachwuchs-Techniker im Kurs "3D-Druck", den auch die Firma Greiner unterstützt. Ausbildungsleiter Bruno Klampferer dazu: "Wir werden kreativ mit Kunststoff arbeiten und möchten die Jugendlichen sensibilisieren und aufzeigen, wo man im alltäglichen Leben ständig mit Kunststoff in Verbindung kommt. Es wird bestimmt wieder spannend, die Kinder sind immer mit Begeisterung dabei." Mario Waser, Lehrlingsausbildner der TCG Unitech möchte im Workshop Metallgewinnung und -verarbeitung den Kindern Technik näher bringen. "Es ist immer wieder schön, hochmotivierte Kinder zu sehen. Das möchten wir unterstützen und ihnen anhand von verschiedenen Beispielen auch die Technik schmackhaft machen. Diese jungen Menschen sind künftige Leistungsträger", so sein Resümee.



GEWINNSPIEL

Zwei Kursplätze gewinnen

(sta). Wie funktionieren Roboter, wobei helfen sie und wie kann ich einen Roboter bauen? Seit 2015 leitet Karl Zeilhofer den Workshop "Robotersysteme und Automatisierungstechnik" bei der Kirchdorfer Talentewoche. "Für mich war es eine Herausforderung, ein Projekt für 10 bis 14-Jährige zu finden, das anschaulich ist und begeistert. Mit dem 'Lemming-Robo' ist mir anscheinend ein guter Kompromiss gelungen. Spätestens nachdem sich die Reifen am eigenen Roboter drehen und er dann wie durch Geisterhand balanciert, sind die Kinder erfüllt von Freude und Stolz." Bei einer Exkursion in die Firma dft-Maschinenbau GmbH in Kremsmünster können die Kinder und Jugendlichen sehen, wie Roboter heutzutage in der Industrie eingesetzt werden.Die BezirksRundschau Kirchdorf verlost zwei Plätze für die Talentewoche 2017