Ausstellungssaison des Schrift- & Heimatmuseum Bartlhaus ist eröffnet

06.05.2017, 12:12 Uhr

Schwere Autokräne, anspruchsvolle Befestigungstechnik und das Wetter als Gegner im Nacken – aber jetzt ist es geschafft. Wo normalerweise die gewohnte Fassade des Lagerhausturms zu finden ist, befindet sich seit dem 24. April ein Werbesujet des Schriftmuseum Bartlhaus in Pettenbach. Das Plakat mit den Abmessungen von 11,0 m x 15,0 m wurde von der international bekannten Kalligrafin Loredana Zega aus Slowenien entworfen und von Anita Kahr und Walter Waldhör als Werbefläche in Form gebracht. Das Sujet ist Teil der Sonderausstellungen zum 25 jährigen Jubiläum des Schrift- & Heimatmuseum Bartlhaus in Pettenbach.Die aktuelle Ausstellung umfasst vier ausgewählte Projekte, die die Bandbreite des Schriftmuseums präsentieren. Das Projekt Pettenbacher Patenschaften, sowie eine Präsentation von Originalbriefen von Thomas Mann, Hermann Hesse, Marie von Ebner-Eschenbach uvm. gibt es im diesjährigen Veranstaltungsprogramm des Museums, unter anderem die Gemeinschaftsarbeit „Das Band, das uns verbindet“, der Gruppe Global Calligrafie Vienna. Gleichzeitig wird ein Projekt über die Zusammenarbeit der Kalligrafin Claudia Dzengel mit SchülerInnen der NMS Pettenbach präsentiert. Im Zuge der Ausstellung werden ExLibris des Museumsgründers Leopold Feichtinger gezeigt.Die Nächsten Termine im Überblick:Exlibris von und für Leopold Feichtinger - 22. April bis 18. Juni 2017 / 1. Ausstellung 2017, Kalligrafische Arbeiten der NMS Pettenbach, Kirchenschilder