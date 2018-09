BERTA startet mit Elternworkshop „Grenzen setzen“

19.09.2018, 19:04 Uhr

Die Frauenberatungsstelle BERTA erweitert ab 2. Oktober 2018 ihr Serviceangebot mit der speziellen Elternworkshopreihe Neuen Elternschule mit dem Schwerpunkt „Grenzen setzen“ für Mütter und Väter.

KIRCHDORF. „In unserer Beratungstätigkeit haben wir festgestellt, dass sich die Gespräche häufig thematisch mit der eigenen Elternrolle und der Familienatmosphäre beschäftigen. Mit den Workshops der „Neuen Elternschule“ wollen wir zur Selbstreflexion und Elternstärkung beitragen“, sagt Ursula Forster, Leiterin der Frauenberatungsstelle BERTA.Die Workshopreihe begleitet Mütter und Väter zu einem neuen Elternbewusstsein, welches eine entspannte Familienatmosphäre und ein wertschätzendes, respektvolles und liebevolles Miteinander zum Ziel hat. Durch Reflexion und Elternstärkung gelingt es aus alten und blockierenden Mustern aussteigen zu können. Etwaige Machtkämpfe und Manipulationen werden somit überflüssig. Bei den Workshops werden die Anliegen und Bedürfnisse aller Teilnehmer berücksichtigt.

Termine

Die Workshopreihe bietet in geschützten Atmosphäre der Gruppe Austausch und Anregungen, wie Mütter und Väter besser mit den täglichen Herausforderungen mit den ihren Kindern vom Kleinkind bis zum pubertierenden Jugendlichen umgehen lernen. Dabei laden wir zum Perspektivenwechsel und zur Erarbeitung neuer Lösungsansätzen ein. Als Workshopleiterin wurde die erfahrenden Elternbildnerin und Soziologin Mag.a Gabriele Rammer gewonnen, die seit mehr als 15 Jahren in der Elternfortbildung tätig istDie Workshopreihe findet in Kooperation mit dem Linzer Schul- und Erziehungszentrum (SCHEZ) statt..Dienstag, 2. Oktober 2018Dienstag, 9. Oktober 2018Dienstag, 16. Oktober 2018Dienstag, 23. Oktober 2018jeweils ab 18:30 UhrFrauenberatungsstelle BERTA, Pfarrhofgasse 2, 4560 Kirchdorf, VeranstaltungsraumFrauen-und Mädchenberatungsstelle BERTA, Telefon: 07582 51767 oder office@frauenberatung-kirchdorf.at