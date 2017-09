Blühender Asphalt zur oö. Landesgartenschau in Kremsmünster

26.09.2017, 19:19 Uhr

Mehr als 200 Schüler aus Kremsmünster bemalten den Schulvorplatz der Volksschule und den Weg zur Landesgartenschau mit fröhlich-bunten Motiven aus Blumen, Tieren und Symbolen. Die Kunstwerke machen auf den Begegnungsraum Straße aufmerksam.

KREMSMÜNSTER. Straßen sind nicht nur Verkehrsflächen für Autos, sie sind auch Lebensräume für uns alle. Das war der Beweggrund für Volksschule und Hort an dieser Aktion teilzunehmen, die vom Klimabündnis OÖ im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September 2017 ausgeschrieben wurde.„Wir malen für mehr Zeit: Zeit für die bunten Dinge im Leben - Zeit zum Staunen, zum Verweilen, das Auto abzustellen, den Weg zu Fuß zu gehen, achtsam zu werden, hinzuschauen auf die Buntheit, die Natur, die Menschen und alles, was uns begegnet“, sagt Hortleiterin Petra Mistlberger.

Europäische Mobilitätswoche

Die europäische Initiative mit dem „Autofreien Tag“ am 22. September fand heuer bereits zum 18. Mal statt. Sie ermuntert auf genussvolle Weise über konkrete Verkehrslösungen zu sprechen und Herausforderungen – wie Luftverschmutzung, Lärmbelastung, Staus oder Gesundheitsprobleme – anzugehen. Die Mobilitätswoche wird vom Klimabündnis im Auftrag des Umweltministeriums und des OÖ Verkehrsressorts organisiert. Heuer beteiligten sich alleine in Oberösterreich 175 Gemeinden an der international größten Kampagne für sanfte MobilitätFotos: Gerhard Bruckner, Gemeinde Kremsmünster