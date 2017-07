Brauchtum & Tradition beim Mostbauernsonntag

Der Mostbauernsonntag am 1. Oktober in Windischgarsten lässt auch heuer wieder Tradition und Brauchtum aufleben. In herbstlichem Ambiente wird nicht nur Dank gesagt für die diesjährige Ernte, sondern auch die Erinnerung an alte Arbeitsweisen wiederbelebt: Oldtimertraktoren oder Holzschnitzarbeiten können hier genauso bewundert werden, wie das traditionelle Mostpressen der Landjugend, die dabei nicht nur die traditionelle Herstellungsweise vorzeigt, sondern den Most auch gleich dem kritischen Urteil der Besucher aussetzt. Auch zahlreiche Bäuerinnen und Gastronomen bieten ab 10 Uhr ihre Produkte zum Verkosten und zum Kaufen an. Dabei reicht die Palette von würzigem Bauernbrot über fangfrischen Fisch bis hin zu duftenden Bauernkrapfen und erlesenen Obstsäften.

Genuss für jedermann

Während die kleineren Besucher beim 4. Mostbauernsonntag durch die Kleintiere im Streichelzoo in direkten Kontakt mit der bäuerlichen Welt kommen, können ihre Eltern die musikalische Unterhaltung, u.a. durch den Singkreis Windischgarsten und den Musikverein Windischgarsten, genießen.