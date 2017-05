Der Mutter zu Ehren

02.05.2017, 13:36 Uhr

Am 14. Mai ist Muttertag. Die Blumengeschäfte vermelden alljährlich einen regelrechten Absatzboom.

(sta). (sta). Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter. Im deutschsprachigen Raum und vielen anderen Ländern wird er am zweiten Sonntag im Mai begangen. Viele Mütter freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf ein Frühstück im Bett oder einen Tag mit der Familie. Sehr viel Freude mit dem Muttertag haben auch die Floristen, weil gerne Blumen geschenkt werden. Ebenfalls beliebte Geschenke sind Süßigkeiten und die Einladung in ein Gasthaus oder in ein Restaurant, damit die Mutter, die meistens für die Familie kocht, an diesem Tag selbst bewirtet werden kann.Auch Schokolade und Pralinen in hübschen Verpackungen werden gerne verschenkt. Das lockt in jeder Mutter die Naschkatze hervor. Am meisten freut sich aber jede Mutter über einen Besuch. BezirksRundschau-Tipp: Das "Muttertags-Binkerl" oder das "Muttertags-Kistl". Damit schenkt man regionalen Genuss. Sag "Danke" mit regionalen Produkten. "Thomas Höfer vom „Bschoad-Binkerl Shop“ in Schlierbach: "Die Produkte werden mit viel Liebe von den Produzenten hergestellt und legen Wert auf die richtigen Zutaten. Das riecht und schmeckt man bei jedem einzelnen Bissen."

GEWINNSPIEL

Bis 10. Mai 2017

Muttertags-Binkerl

Muttertags-Kistl

Bschoad Binkerl Shop

Facebook-Seite Mein Bezirk Kirchdorf.

haben BezirksRundschau-Leser die Möglichkeit, jeweils zweiund einmit regionalen Schmankerln vomin Schlierbach zu gewinnen. Jetzt mitmachen beim Gewinnspiel auf unsererFotos: Höfer