„Der Nationalpark Kalkalpen ist zu einem Wahrzeichen Oberösterreichs geworden“

23.07.2017, 16:08 Uhr

Der Nationalpark Kalkalpen feiert seinen 20. Geburtstag. Das wurde heute bei einem großen Fest im Besucherzentrum Ennstal in Reichraming gefeiert.

BEZIRK. Der Nationalpark hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem Besuchermagnet entwickelt. Sechs Millionen Menschen haben ihn in dieser Zeit besucht. Mit durchschnittlichen Ausgaben von rund 75 Millionen Euro pro Jahr tragen die Besucher der Nationalparkregion maßgeblich zur regionalen Wertschöpfung bei. Darüber hinaus hat sich der Nationalpark als anerkanntes Zentrum für Waldforschung und Umweltbildung etabliert.

Besucherangebote schrittweise ausgebaut

"20 Jahre Jubiläum - der richtige Anlass, den Nationalpark endlich zu erweitern!"

Grüne kämpften seit den 80er Jahren für die intakte Natur in Reichraming

Um den Besuchern den Zugang in das Schutzgebiet zu erleichtern, wurden die Angebote schrittweise ausgebaut. Umfasste der Nationalpark ursprünglich 16.500 Hektar, sind es nach zweimaliger Erweiterung heute 20.850 Hektar.„Der Nationalpark Kalkalpen ist ein Wahrzeichen für Oberösterreich. Seine spezifischen Angebote sind für unser Bundesland ein markantes Alleinstellungsmerkmal. Er ist mittlerweile auch ein international anerkanntes Juwel. Der Buchenwald wurde vor kurzem von der UNESCO als Welt-Naturerbe ausgezeichnet und darf nun im selben Atemzug wie etwa der Yellowstone-Nationalpark genannt werden. Ich bin überzeugt, dass der Nationalpark künftig in einem noch höheren Maß als Garant für intakte Naturlandschaft wahrgenommen wird und damit das positive Image der Nationalpark Kalkalpenregion und Oberösterreich noch weiter erhöhen wird“, erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer beim Festakt 20 Jahre Nationalpark Kalkalpen.„Der Nationalpark Kalkalpen ist ein wichtiges Mitglied der Nationalpark-Familie, welche die größten Schätze unseres Landes – unser `Naturerbe´ - für uns und folgende Generationen bewahrt“, so Bundesminister Andrä Rupprechter anlässlich der Jubiläumsveranstaltung. „Der Nationalpark steht für den Schutz der unvergleichlichen Natur in dieser Region, Wissensvermittlung auf höchstem Niveau, für Wissenschaft und Forschung und seinem besonderen Erholungswert.“„Der Nationalpark Kalkalpen ist ein Erfolgsprojekt, von dem Natur und Mensch gleichermaßen profitieren. Es ist die Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass der Nationalpark auch künftig die Akzeptanz der regionalen Bevölkerung genießt. Schließlich zeigen die vergangenen 20 Jahre Nationalpark nicht nur, dass ein Teil der ursprünglichen Artenvielfalt zurückkehren konnte, sondern auch, dass mit sechs Millionen Besucherinnen und Besucher eindrucksvoll ein hoher Erlebniswert erzielt wurde und die Region auch wirtschaftlich vom Nationalpark profitieren konnte“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner."Wir alle schätzen unseren Nationalpark und seine einzigartige Flora und Fauna. Mit seiner hohen Artenvielfalt und bestechenden Naturschönheit ist der Nationalpark Kalkalpen in der österreichischen Bevölkerung natürlich höchst beliebt und aus dem touristischen Angebot der Region nicht wegzudenken. Ich selbst verbringe dort viele Stunden meiner Freizeit, ob zum Wandern oder einfach nur um die Natur zu genießen", sagt auch die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr.„In den 1980er Jahren kämpften Grüne mit vielen engagierte Naturschützern gegen Kraftwerkspläne im Reichraminger Hintergebirge, dass letztendlich auch erfolgreich verhindert werden konnte. Entstanden sind daraus dann die Pläne für den Nationalpark. Nach turbulenten Anfangsjahren und viel Skepsis wurde das Naturjuwel NP Kalkalpen dann eröffnet- und ist heute nicht mehr wegzudenken. Das freut mich als Naturliebhaberin und Grüne Landessprecherin natürlich doppelt und dreifach“, so Buchmayr.Wie bei der Gründung des Nationalparks im Jahr 1997 vereinbart, soll die Errichtung etappenweise vorangehen. Buchmayr: „Jetzt, zwei Jahrzehnte danach, wäre es an der Zeit, den Nationalpark flächenmäßig über den ersten Schritt hinaus zu vergrößern." Wie 1997 vorgesehen, wäre eine Ausweitung um die Haller Mauern , das Warscheneck und das Tote Gebirge vorgesehen. „Die Nationalparkerweiterung um diese Bereiche würde vor allem die dort bereits existierenden Naturschutzgebiete umfassen, die in Teilbereichen noch zu ergänzen sind“, sagt Buchmayr.Fotos: Weymayer, Land OÖ/Kraml