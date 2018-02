Der Singkreis Windischgarsten sucht Sänger

07.02.2018, 17:13 Uhr

Seit 53 Jahren gibt es in Windischgarsten den "Singkreis". Jeden Donnerstag, um 19 Uhr, proben die gut 30 Mitglieder im Kulturhaus. Derzeit studieren sie Mozarts "Krönungsmesse" ein.

WINDISCHGARSTEN (wey). Geleitet wird der Singkreis von Obfrau Elisabeth Wägner. Chorleiterin ist Klaudia Berger, die schon seit ihrer Kindheit der Musik verbunden ist. "Ich kam beruflich nach Windischgarsten und habe hier nach etwas Musikalischem gesucht", erzählt die gebürtige Burgenländerin. "Beim Singkreis habe ich das Volksliedgut kennengelernt. Musik zu gestalten und nicht nur zu hören, das gibt mir was. Die Gemeinschaft ist immer wieder schön, genauso wie das gemeinsame Ziel und die Erfolgserlebnisse, die man miteinander feiern kann." Klaudia Berger weist auch auf den gesundheitlichen Aspekt hin, etwa wenn es darum geht abzuschalten und Belastendes zu vergessen.

"Verjüngung erwünscht"

Nächste Termine:

Irmgard Gansterer, stellvertretende Obfrau des Singkreises und seit gut drei Jahren dabei, schwärmt: "Man ist ab dem ersten Tag integriert. Für mich ist der Singkreis ein Mittelpunkt geworden. Ich bin mit Leidenschaft dabei, für mich gehört das zum Leben dazu."Jedes Jahr gibt es sieben, acht Messen, die der Singkreis gestaltet. Ein Fixtermin ist das Adventkonzert am 8. Dezember. Im Juni ist ein Konzert mit verschiedenen Chören der Region geplant. Zusätzlich zum bestehenden Repertoire werden immer wieder neue Stücke einstudiert. Wichtig, so sind sich alle drei einig, ist es daher, regelmäßig zu den Proben zu kommen.Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei Mitte 50. "Eine Verjüngung ist erwünscht", sagt Elisabeth Wägner. "Uns ist aber wichtig, dass sich die älteren Mitglieder in der Gemeinschaft genauso wohl fühlen. Auch sie sollen Platz haben." Wer Spaß am Singen hat, ist jederzeit bei den Proben willkommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Einfach vorbeikommen oder telefonisch bei Klaudia Berger melden, Tel. 0664/1169196.Palmsonntag, 25.April 2018 - 08:30 Uhr. Start: beim Marktbrunnen – danach Einzug in die Pfarrkirche in WindischgarstenOstersonntag,01.April 2018 – 08:30 Uhr in der Pfarrkirche WindischgarstenDreifaltigkeitssonntag, 27.Mai 2018 – 09:00 Uhr in der Pfarrkirche WindischgarstenDonnerstag, 31.Mai 2018 – 08:00 Uhr in der Pfarrkirche Windischgarsten mit anschließender ProzessionSamstag,23.Juni 2018 – mit Mitwirkung verschiedener Chöre der Region