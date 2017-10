"Die Beziehung ist das Fundament": Fachtagung Elternbildung in Schlierbach

Fachtagung Elternbildung „Kinder erreichen, stärken, fördern“ am 18. Oktober 2017, 13 bis 18 Uhr, in der SPES Zukunftsakademie Schlierbach

SCHLIERBACH. „Kinder und Jugendliche sind, auch von ihrer biologischen Ausstattung her gesehen, ganz auf gute zwischenmenschliche Beziehungen hin orientierte Wesen“, weiß der renommierte Arzt, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut Joachim Bauer. Das Gehirn des Kindes besitzt Fühler, welche die Qualität der Beziehungen zu Eltern, Pädagogen und Mentoren wahrnehmen. Wenn sich das Kind bei seinen Bezugspersonen gut aufgehoben fühlt, wirkt sich das auch auf die körperliche und geistige Entwicklung positiv aus: Das Gehirn des Kindes verwandelt sozusagen Psychologie in Biologie.Prof. Joachim Bauer wird am Mittwoch, 18. Oktober 2017, bei der jährlich in Schlierbach stattfindenden Fachtagung Elternbildung des OÖ Familienreferats und der SPES Familien-Akademie in Kooperation mit allen oberösterreichischen Elternbildungsanbietern zu Gast sein

Pädagogen und Personen, die in der Gemeinde und in Einrichtungen wie Eltern-Kind-Zentren mit Familien arbeiten, sind herzlich zum Vortrag und den vielfältigen Workshops eingeladen. Kostenlose Kinderbetreuung wird angeboten.