Einbrüche in drei Kindergärten geklärt

09.05.2017, 14:06 Uhr

Verdächtige im Innviertel aufgegriffen. Täter sitzen in Untersuchungshaft.

BEZIRK (sta). Auf Einbruchstour gingen zwei Männer im Bezirk Kirchdorf und verschafften sich illegal Zutritt in die Kindergärten Nußbach, Micheldorf und Wartberg/Krems. In Nußbach brachen sie ein Fenster auf, in den Räumen wurde auf der Suche nach Bargeld eine ordentliche Verwüstung zurückgelassen. Mit ein paar hundert Euro flüchteten die Männer. Kameras und Laptops wurden zurückgelassen. Die beiden Verdächtigen ausländischer Herkunft wurden im Innviertel in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen aufgegriffen und festgenommen. Beide sitzen derzeit in Untersuchungshaft in Steyr. "Die Verdächtigen sind wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bereits vorbestraft. Einer der beiden ist geständig. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch", so Christoph Mayer vom Landesgericht Steyr. Das Strafmaß beträgt bis zu fünf Jahren Haft.