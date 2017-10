Elterntipps-Abend am 8. November 2017 in der Arbeiterkammer Kirchdorf

20.10.2017, 09:13 Uhr

Karenz, Kinderbetreuungsgeldkonto, die neu geschaffene Familienzeit für berufstätige Väter, Weiterbildungskurse für den beruflichen Wiedereinstieg: Über all das können sich (werdende) Mütter und Väter beim Elterntipps-Abend am 8. November 2017, 19 Uhr, in der AK Kirchdorf informieren und beraten lassen. Auch andere Institutionen, die für Eltern relevant sind, beantworten persönliche Fragen.

KIRCHDORF. Ein Baby wirbelt nicht nur den gewohnten Alltag durcheinander. Auch die berufliche Zukunft der Eltern – meist jene der Mutter – verläuft dann plötzlich ganz anders als einmal geplant. „Besonders schwierig wird’s, wenn die passende Kinderbetreuung fehlt“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. „Dann müssen die Mütter ihre Arbeitszeit reduzieren, was nicht selten zur Dauer-Teilzeit führt.“

Oft kennen Mütter und Väter auch die rechtliche Situation zu wenig. „Zum Beispiel wissen viele nicht, dass die Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes und die Dauer der Karenz auseinanderklaffen können. Wer da nicht aufpasst und nicht rechtzeitig wieder zur Arbeit kommt, riskiert unter Umständen den Job“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Hannes Stockhammer. Beim Elterntipps-Abend am Mittwoch, 8. November 2017, um 19 Uhr in der Arbeiterkammer Kirchdorf können sich (werdende) Eltern eingehend informieren und beraten lassen.Die Veranstaltung beginnt mit einem kurzen Info-Block über wichtige arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen sowie über Möglichkeiten der Weiterbildung während der Karenz. Dann stehen Berater/-innen von Arbeiterkammer, Arbeitsmarktservice und Gebietskrankenkasse den Eltern für deren ganz persönlichen Anliegen und Fragen zur Verfügung. Außerdem informiert das Berufsförderungsinstitut (BFI) über sein Kursangebot für den Wiedereinstieg nach der Karenz – eine optimale Hilfe für das berufliche Comeback.Die Teilnahme am Elterntipps-Abend ist kostenlos, eine Anmeldung unter der Telefonnummer 050/6906-4611 oder der E-Mail-Adresse kirchdorf@akooe.at ist erwünscht.