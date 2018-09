"Europäischer Dorferneuerungspreis 2018" an Hinterstoder verliehen

22.09.2018, 12:47 Uhr

Vom 20. bis 22. September 2018 fanden in Fließ in Tirol die Feierlichkeiten zur Verleihung des "Europäischen Dorfnerneuerungspreis 2018" statt. Unter 23 teilnehmenden Gemeinden aus dem In-und Ausland konnte sich das 940 Einwohner zählende Hinterstoder klar durchsetzen.

HINTERSTODER. Allein in den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden in der Stodertal-Gemeinde rund 30 infrastrukturelle und kukturelle Projekte realisiert, von denen die Einwohner ebenso profitieren wie die alljährlich rund 150.000 Urlaubsgäste aus aller Welt.Zu den Highlights gehört unter anderem das Alpineum, ein zeitgenössicher Museumsbau, in dem die Besucher alles über die Geschichte des Skilaufs und die Entwicklung des Stodertals erfahren. Für seine moderne Glas-/Holzbauweise und das innovative Ausstellungskonzept wurde das Alpineum bereits für den "Museum of the Year Award 2000" nominiert.



Über den "Europäischen Dorferneuerungspreis"

Aus der Begründung:

Architektonisch ebenso sehenswert präsentiert sich auch die multifunktionale Höss-Halle des bekannte Linzer Architekturbüros Riepl & Riepl.Darüber hinaus setzt man in Hinterstoder aber auch touristisch neue Akzente: So wurde die Bevölkerung beispielweise aktiv in die Planung und Routenführung des umfangreichen Wanderwegenetzes involviert.Zu den weiteren vielbeachteten Aktionen gehörten u.a. die Errichtung der Aussichtsplattform Hinterstoder in Form eines offenen roten Kubus, oder ein temporärer Künstler-Container am Berg.Pünktlich zu Beginn der Wintersaison 2019/20 und der FIS Ski-Weltcuprennen, die vom 29.02. bis 01.03.2020 in Hinterstoder stattfinden, wird mit Blick auf Talschluss und Totes Gebirge das neue Alprima Aparthotel eröffnen.Die 300-Bettenanlage der Investorgruppe um ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel vezichtet hier bewusst auf eigene gastronomische Angebote – auch dies eine Maßnahme zur Stärkung der dörflichen Struktur und der ortsansässigen Betriebe.1988 gegründet, hat sich die "Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung" mit Vereinssitz in St. Pölten die Stärkung ländlicher Gemeinden zur Aufgabe gemacht.Zu den einer breiten Öffentlichkeit bekannten Aktionen gehört die zweijährliche Verleihung des "Europäischen Dorferneuerungspreis" der 2018 unter dem Motto "we!ter denken" steht. In diesem Jahr hat die interdisziplinäre Jury Hinterstoder ausgezeichnet."Hinterstoder zeigt äußerst facettenreich, wie die Hebung der Lebensqualität in einem attraktiven, innovativen und zukunftsfähigen Dorf zum Schlüsselfaktor eines partizipativen Entwicklungsprozesses werden kann. (..) Highlights aus einer Vielzahl an realisierten Projekten sind die Erstellung eines Naturraum-Entwicklungskonzeptes für das Stodertal, die Rückwidmung von Baugrundstücken in Grünland, die Renaturierung des Naturjuwels Schiederweiher, die effiziente Nutzung von endogenen Rohstoffen zur Wärmegewinnung, die Umnutzung der alten Post für zentrumsnahes Wohnen, die Umstellung der Ortsbeleuchtung gemäß Energieeffizienz, Verkehrssicherheit und Gesundheit, die Schaffung von Begegnungs-und Dokumentationsräumen in hoher architektonischer Qualität, die Stärkung des lokalen Wirtschaftspotenzials und des touristischen Angebots unter der Dachmarke „Hinterstoder pur“, die Förderung einer nachhaltigen Mobilität für Einheimische und Gäste sowie eine Vielfalt an herausragenden Aktivitäten im Bereich Kunst und Kultur.“