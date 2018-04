Festnahme einer moldauischen Tätergruppe

30.04.2018, 15:49 Uhr

Eine dreiköpfige moldauische Tätergruppe konnte am 25. April 2018, nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Firmen, im Bereich Kirchdorf/Krems festgenommen werden.

BEZIRK. Bei den Einbrüchen hatten die drei laut Meldung der Polizei Elektronik und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter agierten von Wien aus und waren bereits wieder auf dem Rückweg, als sie von Beamten des LKA OÖ, EGS und Diebstahlsgruppe, angehalten und festgenommen werden konnten. Das vollständige Diebesgut dieser Einbruchstour konnte sichergestellt werden.Da in den vergangenen Monaten vermehrt Einbruchsdiebstähle mit der gleichen Vorgehensweise festzustellen waren und auf Grund gesicherter Spuren augenscheinlich derselben Tätergruppe zuzuordnen waren, wurden umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien durchgeführt. Bei diesen Straftaten war laut Polizei markant, dass in vielen Fällen "Werkzeug", wie Winkelschleifer, Schraubendreher und Hämmer, bei Einbrüchen in Gartenhäusern oder Baucontainern gestohlen und mit diesem Werkzeug dann in Geschäfts- und Büroräumlichkeiten befindliche Tresore aufgeschnitten bzw. gewaltsam aufgebrochen wurden. Das zuvor gestohlene Werkzeug blieb teilweise an den Tatorten zurück.

Vorrangig in Oberösterreich zugeschlagen

Die Tätergruppe agierte vorrangig in Oberösterreich und vereinzelt auch in Kärnten und der Steiermark. Pro Nacht verübten sie immer mehrere Einbruchsdiebstähle, wobei sie vorwiegend Industrie- und Gewerbegebiete entlang von Bahnstrecken bevorzugten. Nach bisherigem Erkenntnisstand reisten die Täter von Wien aus mit der Bahn zu den späteren Tatorten.Nach derzeitigem Stand ist mit über 40 Einbruchsdiebstählen in Firmen, Geschäften und öffentlichen Gebäuden zu rechnen. Der Wert des gestohlenen Gutes beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro. Bei den Einvernahmen zeigten sich die drei Männer grundsätzlich geständig. Die festgenommenen Personen wurden in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.