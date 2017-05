Gemütlich UND gehoben in Lanza´s Barissimo

09.05.2017, 09:40 Uhr

Luxuriös oder leger: Beides ist möglich bei Andreas Lanza in Windischgarsten.

WINDISCHGARSTEN (wey). Eine Bar, in der Burger, Steaks und Pizza serviert werden – das klingt nicht so außergewöhnlich. Wer schon mal in Lanza's Barissimo in Windischgarsten eingekehrt ist, wird eines Besseren belehrt. 2014 hat Andreas Lanza hier einen ziemlich radikalen Neustart gewagt. Aus dem einstigen "Charly's Pub" ist ein stylisches "italienisch-amerikanisches" Restaurant mit offener Küche geworden. "Es war nicht einfach, das passende Konzept zu finden", erzählt der gelernte Koch, der bis 2008 in diversen gehobenen Restaurants im Ausland unterwegs war. "Ich wollte keine klassische Küche machen – mich interessiert etwas anderes. Ich habe anfangs Burger und Steaks gemacht, das wurde gut angenommen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich mich das trauen soll." Auch eine Pizza sollte auf die Karte. Im Barissimo kommt sie aus einem speziellen Rotationsofen, der in Verona gebaut wurde. Der Mut, auf ein neues Pferd zu setzen, hat sich ausgezahlt. Mittlerweile kocht Lanza doppelt so viele Essen wie am Anfang. Wer nicht reserviert, hat mitunter Pech. Am Sonntag werden zudem viele Speisen abgeholt. Lanza hat noch mehr Ideen für den "Genuss daheim". Im Geschäft "Echt guad" gibt es künftig halbfertige Pizzen, die man zu Hause nur noch kurz fertigbäckt. Auch den Verkauf von qualitativen Weinen und Fleisch will er forcieren. Überhaupt ist ihm das Thema Qualität sehr wichtig. "Wir kochen alles frisch", erklärt er. Eine Mikrowelle besitze er zwar, aber benützt werde sie nicht. "Wenn größere Gruppen kommen, ist das schon eine Challenge", sagt Lanza. Trotzdem sind Gruppen bis 65 Personen willkommen. Stolz ist er darauf, dass sich "vom 16-Jährigen bis zum Pensionisten" jeder bei ihm etwas findet. "Bei uns kann man gehoben speisen, aber auch zwanglos an der Bar ein Bier trinken", so Lanza, und er schmunzelt: "Eigentlich wollte ich nie ein Restaurant aufmachen, sondern nur eine Bar mit gutem Essen. Das ist dann wohl ein wenig ausgeartet."