Geschenksideen für den Muttertag

11.05.2017, 19:30 Uhr

In der Volksschule und im Kindergarten werden tausende herzförmige Karten gebastelt, mit Blümchen bemalt und schließlich verschenkt. Aber auch die Männer schenken gerne, haben nach einigen Jahren jedoch oft keine neuen Ideen mehr. Ein Blumenstrauß ist immer eine gute Geschenksidee, sofern sich die Frau für Blumen begeistern kann. Wer es etwas aufwendiger mag kann ein Frühstück mit hochwertigen Produkten vorbereiten. Der Trend zu regionalen Bio-Produkten wird schließlich immer größer. Das weiß auch Monika Brandstätter, Besitzerin der Parfümerie-Drogerie Brandstätter in Kremsmünster und meint: "Man schaut zurück zur Natur". Handgefertigte Seifen, Schaumbäder mit österreichischer Schafmilch versetzt und Bio-Fruchtsäfte werden längst in regionalen Geschäften mit großer Begeisterung angenommen. Weg von chemischen Produkten, die unseren Körpern mehr schaden als nutzen. In der Parfümerie können viele, dem Körper wohltuende Produkte erworben werden. Neben Bio-Fruchtsäften für den Muttertagsbrunch stehen auch allerlei Gewürze, Dekorations-Artikel, Körperlotionen, Badesalze, sogar Taschen, Schmuck und Ohrringe zum Verkauf.

Ein Klassiker zum Muttertag ist und bleibt aber das Parfüm. Wer nicht weiß, welcher Duft zu seiner Liebsten passt sollte sich in aller Ruhe beraten lassen. Roberto Cavallis neuer Duft "Paradiso Assoluto" liegt momentan im Trend. Der Geruch erinnert an den Duft vieler verschiedener Blüten im Garten - sommerlich und frisch. Die Basisnote besteht aus Vanille, Sandelholz und Patchouli. Aber auch mit einem Parfüm kann falsch gelegen werden. Wichtig ist es immer das Geschenk auf die Vorlieben und Wünsche der Frau abzustimmen.