Großeinsatz bei einem Wohnhausbrand in Hinterstoder

07.05.2017, 11:45 Uhr

Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren Hinterstoder, Spital/Pyhrn, Kirchdorf an der Krems und Vorderstoder wurden zu einem Brandeinsatz gerufen.

Feuer offensichtlich im Wohnzimmer ausgebrochen

KIRCHDORF (red). Gegen 10.12 Uhr endeckte am 6. Mai 2017 ein aufmerksamer Nachbar einen entstehenden Brand im Nachbarwohnhaus in Hinterstoder. Er nahm Brandgeruch war und sah schließlich an der unteren Kante der Fassade Feuer. Sofort verständigte seine Frau die Feuerwehr.Die Einsatzkräfte stellten fest, dass offensichtlich im Wohnzimmer das Feuer ausbrach und auf die Außenfassade und die Dachlattung übergriff. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehren Spital/Pyhrn, Kirchdorf an der Krems und Vorderstoder konnte der Brand schließlich gelöscht werden.

41 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei dem Feuerwehreinsatz waren insgesamt 41 Mann der angeführten Feuerwehren im Einsatz. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Laut ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte ein elektrisch betriebener Infrarot-Wandheizkörper im Wohnzimmer für den Brand verantwortlich gewesen sein.