Hinterstoder und Wurzeralm: Traumpisten für die Weihnachtsfeiertage

19.12.2017, 16:39 Uhr

Aktuell gleicht die Stimmung in den Skigebieten Hinterstoder und Wurzeralm einem Wintermärchen.

HINTERSTODER, SPITAL/PYHRN. Bestens präparierte Pisten, eine tief verschneite Winterlandschaft und blauer Himmel lassen die Herzen aller Wintersportfreunde höher schlagen. Auch die Betreiber freuen sich über einen gelungenen Saisonstart mit einem Gästeplus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und blicken zuversichtlich auf die kommenden Weihnachtsferien.„Durch den frühen Saisonstart, die niedrigen Temperaturen und den jüngsten Neuschnee können wir mit wirklich perfekten Bedingungen in die kommenden Weihnachtsferien starten. Alle Talabfahrten sind offen, das gab es bisher noch nicht allzu oft“, freut sich Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. „Ein traumhafter Skitag am 24. Dezember kann den Kindern sicherlich das Warten auf das Christkind verkürzen.“ In Hinterstoder sind am Heiligen Abend die Lifte am Berg bis 15 Uhr geöffnet, die Hössbahn fährt bis 15.30 Uhr. Auf der Wurzeralm fahren an diesem Tag die Lifte am Berg ebenfalls bis 15 Uhr und die Standseilbahn bis 15.30 Uhr.

Last Minute Weihnachtsgeschenk: Skierlebnis schenken

Immer was los: Familiensonntage auf der Wurzeralm

Highlights der aktuellen Wintersaison 2017/18

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten ist, kann dies bequem von zu Hause aus mit einem Gutschein für die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm erledigen. Zur Auswahl stehen Wertgutscheine in jeder beliebigen Höhe oder Gutscheine für Skipässe. Bezahlen kann man online, dann wird der Gutschein mit persönlicher Grußbotschaft per E-Mail zugesandt und lässt sich einfach zu Hause ausdrucken.Ab sofort gibt es auf der Wurzeralm jeden Sonntag viel Spaß und jede Menge Vorteile und Erlebnisstationen für Familien. Wer im Rahmen der Schnitzeljagd auf Skiern alle Stationen – von der WISBI Strecke bis zur Schlangenbahn – besucht und Stempel sammelt, kann tolle Überraschungen gewinnen. Die Teilnahmekarten erhält man an den Wurzeralm-Kassen, bei Intersport Pachleitner, in der Skischule Wurzeralm und in der Bärenhütte, im Bergrestaurant sowie im Arena Treff.- 6.1.2018: Vertical Up – Hannes Trinkl Weltcupstrecke von unten nach oben bezwingen- 20.1.2018: ÖSV Kinderschneetag Wurzeralm- 3.3.2018: Radio Oberösterreich Schneefest in Hinterstoder mit den "Jungen Zillertalern" + NachtskilaufAlle Veranstaltungen, Webcams, Schneehöhen und wichtige Informationen findet man unter www.hiwu.at oder auf Facebook unter „Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen“.